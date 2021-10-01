Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 1'i İran uyruklu 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 1'i İran uyruklu 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Haberler | Yerel

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 1'i İran uyruklu 2 kişi tutuklandı Erzincan'da uyuşturucu haplarla yakalanan İranlı tır sürücüsü ile alış veriş yaptığı bir kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 1'i İran uyruklu 2 kişi tutuklandı

ERZİNCAN - Erzincan'da uyuşturucu haplarla yakalanan İranlı tır sürücüsü ile alış veriş yaptığı bir kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü; Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında, uyuşturucu madde sevk eden ve 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet eden şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir.

Yapılan operasyon kapsamında; 28 eylül 2021 günü Tercan ilçemizde İran uyruklu H.M. isimli tır şoförünün, Ü.Ç. isimli şahısla madde alışverişi yaptığı esnada yeşil reçeteye tabii, uyuşturucu madde etkisi yapan toplam 3 bin adet hap ile birlikte ekiplerimizce suçüstü yakalanmıştır.

Devam eden çalışmalar kapsamında; Ü.Ç. isimli şahsın işyerinde yapılan aramada ise yeşil reçeteye tabii ve uyuşturucu madde etkisi yapan toplam 286 adet hap, 11 adet kaçak içki, 230 litre kaçak akaryakıt, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve 23 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan Ü.Ç. ve İran uyruklu H.M., "TCK 188 ( Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama veya Nakletme)", 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. H.M ve Ü.Ç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 1'i İran uyruklu 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 1'i İran uyruklu 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 1'i İran uyruklu 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yapan 1'i İran uyruklu 2 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan - Son Dakika Haberleri
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