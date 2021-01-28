Erzincan'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
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Erzincan'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

28.01.2021 13:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:18
Erzincan'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslerde uyuşturucu ve uyuşturucu nitelikli haplar ele geçirilen operasyonda E.S. ile S.O. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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