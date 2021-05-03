Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Erzincan'da bir araçta 728 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 150 gram reçine esrar maddesi ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı.

Erzincan'da bir araçta 728 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 150 gram reçine esrar maddesi ele geçirdi, 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolu Saztepe mevkisinde yol kontrol noktasında Van'dan Ankara'ya gittiği belirlenen bir araçta narkotik dedektör köpekle arama yaptı.

Aramada araçta gizlenmiş 728 gram sentetik uyuşturucu ile 1 kilo 150 gram reçine esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.K. ve C.K. jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir