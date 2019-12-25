Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik daha önce yapılan operasyonlarda şüpheliler ile bağlantısı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.