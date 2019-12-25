Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

25.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:08

Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.



Sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik daha önce yapılan operasyonlarda şüpheliler ile bağlantısı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA