Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Erzincan'da polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

25.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:08
Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

'da ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenledi.


Sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik daha önce yapılan operasyonlarda şüpheliler ile bağlantısı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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