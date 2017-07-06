Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'da, sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sokak satıcılarına yönelik yürütülen operasyonda, daha önceden çeşitli suçlardan kaydı bulunan K.C. isimli şüpheli ile uyuşturucu madde satın alan K.D. ve S.K. isimli şahıslar suçüstü yakalandı.



Şüphelilerin yapılan üst aramalarında 16 adet sentetik hap ile bir miktar bonzai maddesi ele geçirildi.



Yakalanan şüpheliler, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan gözaltına alındı.



Açıklamada, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nün sokak satıcılarına yönelik mücadeleye kararlılıkla devam edeceği aktarıldı.