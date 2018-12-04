Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'ın Tercan ilçesinde, yol uygulama noktasında, Afganistan uyruklu bir kişinin çantasında 500 gram toz esrar ele geçirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ile kullanımının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolunda uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, kontrol noktasında durdurulan Ağrı'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünde şüphe üzerine Afganistan uyruklu Z.A. isimli şahsın sırt çantasında arama yapıldı. Yapılan aramada, elbiselerin arasına gizlenmiş, poşete sarılı vaziyette 500 gram toz esrar bulundu.

Olayla ilgili olarak Afganistan uyruklu Z.A. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.