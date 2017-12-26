Erzincan'da Uyuşturucu Operasyonu

Erzincan'da, bir yolcu otobüsünde çok sayıda uyuşturucu hap ile yakalanan 2 kişi tutuklandı.





Edinilen bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolundaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.



Otobüsteki aramada, Adana'dan Erzincan'a geldikleri belirlenen G.Y. (28) ile M.K'ya (21) ait olduğu tespit edilen oyuncak araba içerisine gizlenmiş 596 ecstasy hap ile şüpheli şahısların Adana'daki evlerinde yapılan aramada da 617 ecstasy adet olmak üzere toplam bin 209 tane uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan G.Y. ile M.K. çıkarıldığı mahkemede "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme" suçundan tutuklandı.