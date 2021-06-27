Erzincan'da uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığına yönelik bilgilendirme yapıldı

"Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde açılan standa uyuşturucu kullanımı ve kaçakçılığına yönelik bilgilendirme yapıldı.