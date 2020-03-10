Erzincan'da üniversite öğrencileri umreye gidebilmek için ter döktü
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Erzincan'da üniversite öğrencileri umreye gidebilmek için ter döktü - Haber
Diyanet İşleri Başkanlığı, Erzincan, Umre, Güncel

Erzincan'da üniversite öğrencileri umreye gidebilmek için ter döktü

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen, Erzincan İl Müftülüğü tarafından organize edilen bilgi yarışmasına katılan 745 üniversite öğrencisi, umre ödülünü kazanabilmek için soruları çözdü.

10.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:46
Erzincan'da üniversite öğrencileri umreye gidebilmek için ter döktü

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen, Erzincan İl Müftülüğü tarafından organize edilen bilgi yarışmasına katılan 745 üniversite öğrencisi, umre ödülünü kazanabilmek için soruları çözdü.


Diyanet İşleri Başkanlığınca üniversite öğrencileri arasında Hz. Peygamber'in örnek hayatını hayatlarına yansıtabilmek amacıyla Erzincan İl Müftülüğü tarafından bilgi yarışması düzenlendi. 745 üniversite öğrencisinin ter döktüğü sınavda Hz. Peygamber'in hayatını anlatan 'O'nun Gibi Yaşamak' adlı eserden sorular soruldu. Sınav sonunda birinci olan öğrenci umre ziyareti ile ödüllendirilecek.


"Birinci olan öğrencimizi umreye göndereceğiz"


Sınava katılımın geçen yıla göre daha fazla olduğunu ifade eden Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, "Diyanet İşleri Başkanlığı son yıllarda Peygamber Efendimizi daha iyi anlamaları ve tanımaları için onun örnek hayatını hayatların yansıtabilmek için gençlerimizi teşvik ediyor. Bu teşvikler çerçevesinde umre ödüllü yarışmalar düzenleniyor. Erzincan'da bu yıl geçen yıla göre iki kat öğrenci yarışmaya başvurdu. Bu yıl 745 öğrenci sınava girdi. İnşallah yavrularımız Peygamber Efendimizin ahlakları ile ahlaklanırlar. Onun gibi yaşamak isimli kitap üzerinden umre ödüllü yarışmaya katıldılar. Peygamber Efendimizin güzel ahlakını hem öğrenmiş olacaklar hem de arkadaşlarına ve çevrelerine daha iyi örnek olacaklar" diye konuştu.


"Sorular çok güzeldi"


Umre ödülünü kazanmak istediklerini belirten öğrenciler, "Sorular beklediğimden kolaydı. Peygamberimizin sahabelerinden gelen sorular biraz zordu. Ama davranışları ve yaşadığı dönemden gelen sorular çok kolaydı. İyi yaptığımı düşünüyorum. Sınavda başarılı olacağımı düşünüyorum. Umre ödülünü kazanacağım inşallah. Soruları hazırlayana da teşekkür ederiz. Sorular çok güzeldi. Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek bu vesileyle vesile oldu" dediler. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı Haber
Yarınki tanıtım öncesinde Deva Partisi'nin logosu da sızdı
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı Haber
Karısıyla mesajlaşırken yakaladığı kişiye arabada kurşun yağdırdı
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti Haber
İmamoğlu'ndan sürpriz karar! İBB'deki kürsü üstünlüğü de CHP'den gitti
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti Haber
AB ile gergin zirve! Yetkililere kızan Erdoğan toplantıyı terk etti
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Berkay Şahin Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Radamel Falcao Malcolm Thomas
Daha Fazla İran İtalya Petrol Futbolcu
Şu an buradasınız: Erzincan'da üniversite öğrencileri umreye gidebilmek için ter döktü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 10:49:22. #1.15#