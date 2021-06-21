Erzincan'da üniversite öğrencileri Covid-19 hastaları için akıllı bileklik üretti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da üniversite öğrencileri Covid-19 hastaları için akıllı bileklik üretti

Erzincan'da üniversite öğrencileri Covid-19 hastaları için akıllı bileklik üretti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Erzincan'da Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Covid-19 hastaları için akıllı bileklik üretti.

- Erzincan'da Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Covid-19 hastaları için akıllı bileklik üretti.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Alihan Yaşayan, Ece Gizem Aytemiz, Furkan Kurt, İrem Naz Demireğen ve Mine Nur Conker karantina sürecindeki Covid-19 hastalarının takibi ve hastaların karantina süreçlerini en doğru şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla hasta takip bilekliği ürettiler. Kola takılabilen cihaz olan bu bilekliğin karantina süreci başladığında hasta için gerekli sağlık ölçümlerini yapmakta olduğu kaydedildi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı ve proje danışmanı Doç. Dr. Naim Süleyman Tınğ, Covid-19 pandemisinde hasta takibi ve sosyal mesafe korunumu amacıyla geliştirdikleri bu ürünün özelliklerini şöyle sıraladı:

"Ürün kişinin bilekliği takıp takmadığını kontrol edip takılmaması durumunda ve bileklik takılıyken de kişinin tam konumunu alıp bu konumun belirlenen karantina alanı içerisinde bulunup bulunmadığını kontrol etmekte ve ilgili sağlık kuruluşuna bildirmektedir. Ayrıca bilekliği takılı olan iki kişinin sosyal mesafe sınırını korumak amacıyla kişiler arasındaki mesafeyi GPS kullanarak ölçüp sosyal mesafe sınırı aşıldığında bilekliklere ve ilgili sağlık kuruluşlarına uyarı gönderilmektedir. Son olarak üretilen bileklik vücut ısısını kontrol ederek hastanın sağlık durumunu ilgili sağlık kuruluşlarına raporlamaktadır."

(Ahmet Akbuğa/ İHA)

Erzincan'da üniversite öğrencileri Covid-19 hastaları için akıllı bileklik üretti
Erzincan'da üniversite öğrencileri Covid-19 hastaları için akıllı bileklik üretti
Erzincan'da üniversite öğrencileri Covid-19 hastaları için akıllı bileklik üretti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Saat 24.00'a kadar çalışabilecekler! Müzisyenlerden eğlence sektörüyle ilgili karara tepki
Saat 24.00'a kadar çalışabilecekler! Müzisyenlerden eğlence sektörüyle ilgili karara tepki
Sonbaharda normalleşme görünüyor! Hedef, 3. doz aşıları Temmuz ayında yapmaya başlamak
Sonbaharda normalleşme görünüyor! Hedef, 3. doz aşıları Temmuz ayında yapmaya başlamak
Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısında
Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Hadise Sinan Çetin Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan'da üniversite öğrencileri Covid-19 hastaları için akıllı bileklik üretti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 21:58:02. #1.16#

title