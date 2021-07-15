Erzincan'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ile 1 organizatör yakalandı

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 Afganistan uyruklu ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.