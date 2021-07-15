Erzincan'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ile 1 organizatör yakalandı
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Erzincan'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ile 1 organizatör yakalandı

Erzincan'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ile 1 organizatör yakalandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 Afganistan uyruklu ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

Erzincan'da yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 5 Afganistan uyruklu ile onlara organizatörlük yaptığı iddia edilen bir şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan-Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında E.Z. idaresindeki otomobili durdurdu.

Van'dan İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçta, yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 5 Afganistan uyruklu yakalandı.

Yurda kaçak girişleri organize ettiği öne sürülen sürücü E.Z. de gözaltına alındı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Erzincan'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ile 1 organizatör yakalandı
Erzincan'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ile 1 organizatör yakalandı
Erzincan'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ile 1 organizatör yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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Erzincan'da ülkeye yasa dışı yollardan giren 5 Afganistan uyruklu ile 1 organizatör yakalandı - Haberler
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