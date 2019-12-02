Erzincan'da ulaşıma kar ve tipi engeli

02.12.2019 09:05 | Son Güncelleme: 02.12.2019 09:06

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Sakaltutan Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı.

Erzincan'da gece saatlerinde etkili olan yağmur yerini yükseklerde kar yağışına bıraktı. Erzincan-Sivas karayolundaki Sakaltutan Geçidi'nde kar yağışı ve tipiye hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Birçok araç sürücüsü kaygan yolda ilerleyemeyip yol kenarında saatlerde beklemek zorunda kaldı. Yaşanan kazalarda araçların trafiği engellememesi için karayolları ekipleri iş makineleri ile sürücülere destek verdi. Karayolları ekipleri, kar küreyiciler ile yolları kardan temizleyip tuzlama çalışması yaparak trafiğe açık tutmaya çalışıyor. Polis ekipleri ise hazırlıksız yakalanan sürücüleri kar ve tipi konusunda durdurup uyardı.

REFAHİYE'DE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYE ULAŞTI

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı ilçede çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Sivas istikametinden Erzincan'a gitmek isteyen çok sayıda araç sürücüsü dinlenme tesislerinde kar yağışı dininceye kadar mola vermek zorunda kaldı.

KAR, TRAKTÖR SÜRÜCÜLERİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

Öte yandan yoğun kar yağışı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde traktör sürücülerinin yüzünü güldürdü. Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte zorluk çeken araçlar belirli bir ücret karşılığı ile traktörle çekildi. Traktör sürücüsü Emin Daşdemir, "Yolda kalan ağır tonajlı araçları traktörlerle çekiyoruz. 3-4 kilometrelik mesafeye 200 TL civarında para alıyoruz. Kar yağışı bizim yüzümüzü güldürdü. Para kazanıyoruz." dedi.

(Selçuk Kaya/İHA)

Kaynak: İHA