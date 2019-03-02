Erzincan'da Ulaşıma Kar ve Tipi Engeli

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.



Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar ve tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.



Erzincan-Sivas kara yolundaki Sakaltutan Geçidi'nde yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda kalan araçların trafiği engellememesi için kara yolları ve polis ekipleri iş makinesi desteğiyle yoğun çalışma yürütüyor.



Karayolları ekipleri, iş makineleriyle yolları kardan temizleyip tuzlama yaparak trafiği açık tutmaya çalışıyor.

Polis ekipleri ise söz konusu yollarda kar yağışı ve sis nedeniyle tır ile çekici gibi ağır tonajlı araçları durdurup sürücülerini uyararak, dikkat etmelerini istedi.

Kaynak: AA