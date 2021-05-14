Erzincan'da uçuruma devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
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Erzincan'da uçuruma devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü

Erzincan'da uçuruma devrilen traktörün altında kalan muhtar öldü
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Şahaloğlu köyü muhtarı Ergün Gündüz hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Şahaloğlu köyü muhtarı Ergün Gündüz hayatını kaybetti.

Evden traktörüyle çıktıktan sonra muhtar Gündüz'den (52) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Köy civarında arama yapan jandarma, Ürkütlü mevkisinde uçuruma devrilen traktör altında Gündüz'ün cesedini buldu.

Gündüz'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Refahiye İlçesi Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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