Erzincan'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erzincan'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Erzincan'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ahmet Kılavuz'un kullandığı Perçem köyünden Refahiye istikametine seyreden 34 HB 335 plakalı otomobil yaklaşık 80 metrelik uçuruma devrildi.

Yaralanan Kılavuz, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla sürücü ile Batuhan Ümmet Kılavuz ve Şevket Eren Kılavuzoğlu'nu sıkıştıkları otomobilden çıkararak ambulansa taşıdı.

İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Batuhan Ümmet Kılavuz'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Ahmet Kural Serra Arıtürk Erkan Petekkaya
Spor Diego Ali Koç Can Bartu Burak Elmas Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Erzincan'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.7.2021 22:59:35. #1.16#

title