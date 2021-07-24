Erzincan'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Erzincan'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Erzincan'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Ahmet Kılavuz'un kullandığı Perçem köyünden Refahiye istikametine seyreden 34 HB 335 plakalı otomobil yaklaşık 80 metrelik uçuruma devrildi.
Yaralanan Kılavuz, jandarma ve sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmayla sürücü ile Batuhan Ümmet Kılavuz ve Şevket Eren Kılavuzoğlu'nu sıkıştıkları otomobilden çıkararak ambulansa taşıdı.
İlk müdahaleleri ambulansta yapılan yaralılar daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Batuhan Ümmet Kılavuz'un ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir