Erzincan'da "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması"
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Erzincan'da "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" Erzincan'da "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" adı altında çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

Erzincan'da "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması"

ERZİNCAN - Erzincan'da "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" adı altında çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör, asayiş ve narkotik olayları başta olmak üzere suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla "Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması" adı altında çeşitli uygulama ve denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 48 ekip 198 personel ile yapılan uygulama ve denetimler kapsamında bin 133 şahıs sorgulanarak, 338 araç, 103 iş yeri ve 2 metruk bina kontrol edildi.

Erzincan'da 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması'
Erzincan'da 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması'
Erzincan'da 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması'
Erzincan'da 'Türkiye Güven ve Huzur Uygulaması'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Aydemir

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