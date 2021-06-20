Erzincan'da traktörün altına düşen sürücü öldü
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Erzincan'da traktörün altına düşen sürücü öldü

Erzincan'da traktörün altına düşen sürücü öldü
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde, hareket eden traktörüne binmek isterken dengesini kaybeden kişi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde, hareket eden traktörüne binmek isterken dengesini kaybeden kişi traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Doğanyuva köyünde tarlasındaki römorku traktörüne bağlamak isteyen Hüseyin Sarı (88), aniden hareket eden traktörü durdurmak için aracın kabinine çıkmaya çalıştı. Bu esnada dengesini kaybeden Sarı, düşerek traktörün altında kaldı.

Kazayı gören komşuları traktörün altında kalan Sarı'yı çıkaramayınca durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sarı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Hüseyin Sarı'nın cenazesi otopsi için Çayırlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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