Traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da traktöre arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Sibel G. idaresindeki 12 AD 769 plakalı otomobil, Yoğurtlu Beldesi Sancak Mahallesi'nde Doğan S'nin kullandığı 24 AP 289 plakalı traktöre arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra araçtaki Sevim K, Lütfiye G, Gönül D. ve Gamze G. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Traktöre çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da oto galeriye silahlı baskın! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti

AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title