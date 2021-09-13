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Erzincan'da trafik kazasında hayatlarını kaybeden 2 genç son yolculuklarına uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Erzincan'da trafik kazasında hayatlarını kaybeden 2 genç son yolculuklarına uğurlandı

Erzincan'da modifiye araçlarla drift gösterisini izlemeye giderken otomobille kanala uçarak hayatını kaybeden 2 genç toprağa verildi.

Erzincan'da modifiye araçlarla drift gösterisini izlemeye giderken otomobille kanala uçarak hayatını kaybeden 2 genç toprağa verildi.

Erzincan'da dün sabah saatlerinde Günebakan köyü çıkışı Ekşisu Mesire Alanı yolu üzerinde kaza meydana geldi. Modifiye araçlarla drift gösterisini izlemek için yola çıkarak Ekşisu Mesire Alanına doğru giden, içerisinde 2 gencin bulunduğu 24 AEF 988 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sulama kanalına düştü. Kanala uçan otomobilin bir vatandaş tarafından fark edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ilgili ekipler sevk edildi. Araç içerisinde ki Nafiz Karadağ (15) olay yerinde hayatını kaybederken, Emirhan Bedir (16) yoğun bakıma alındı fakat tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Vefat eden 2 gençten Emirhan Bedir'in cenazesi öğlen namazını müteakip Terzibaba Camii'de kılınarak Terzibaba Mezarlığına defnedilirken, Nazif Karadağ'ın ise Erzincan merkeze bağlı Akyazı mahallesinde bulunan Aşağı Akyazı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Cenaze namazına il protokolünün yanı sıra okuldan arkadaşları, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da trafik kazasında hayatlarını kaybeden 2 genç son yolculuklarına uğurlandı

Erzincan'da trafik kazasında hayatlarını kaybeden 2 genç son yolculuklarına uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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