Erzincan'da Trafik Kazası: 9 Yaralı
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Erzincan'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Saim Kurttepe'nin kullandığı 24 FA 970 plakalı otomobil Refahiye-İliç karayolunda, Erdem Kadızade idaresindeki 24 FF 018 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Yavuz Başsoy, Gülbeyaz Kurttepe, Bahar Hasret Kadızade, Yiğit Emre Kadızade, Halil Erseven, Yakup Yurtbaşı ve Nuray Kadızade Erseven yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.