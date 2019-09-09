Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

09.09.2019 20:16
Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İstanbul'a giden İhsan Bertan'ın kullandığı 34 UB 0723 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Tüneller mevkisinde, refüjdeki bariyerlere çarptı.


Kazada yaralan sürücü Bertan ile aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi, ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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