Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ağrı'dan İstanbul'a giden İhsan Bertan'ın kullandığı 34 UB 0723 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Tüneller mevkisinde, refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kazada yaralan sürücü Bertan ile aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi, ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.