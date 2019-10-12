Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

12.10.2019 11:54
Erzincan'da trafik kazası: 4 yaralı

Erzincan'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, dün gece saat 01. 30 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu havalimanı kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ahmet Akın idaresindeki 24 AAK 295 plakalı otomobil ile Onur Salih Gürer yönetimindeki 28 DH 434 plakalı kamyonetle çarpıştı.


Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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