Erzincan'da trafik kazası 3 ölü, 6 yaralı (1)

Erzincan - Sivas karayolunun 55'inci kilometresi, Teknecik köyü yakınlarında 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera Coşkun MENEK ERZİNCAN,(DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA