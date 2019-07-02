Erzincan'da trafik kazası 3 ölü, 6 yaralı
Erzincan'da trafik kazası 3 ölü, 6 yaralı (1)Erzincan - Sivas karayolunun 55'inci kilometresi, Teknecik köyü yakınlarında 2 otomobil çarpıştı.
Erzincan'da trafik kazası 3 ölü, 6 yaralı (1)
Erzincan - Sivas karayolunun 55'inci kilometresi, Teknecik köyü yakınlarında 2 otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve itfaiye sevk edildi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Haber-Kamera Coşkun MENEK ERZİNCAN,(DHA)
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
Son Dakika Haberleri