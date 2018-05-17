Erzincan'da Otomobil, Otobüsle Çarpıştı: 3 Ölü, 15 Yaralı!

Erzincan'da otobüs ile hususi otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralandı.

OTOMOBİL, HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI

Erzincan istikametinden Erzurum istikametine giden otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, Erzincan Erzurum Karayolu üzerinde Üzümlü mevkiinde Üzümlü Belediyesi'ne ait halk otobüsü ile çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 15 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisi ile taksi hurda yığınına döndü. Takside bulunan üç kişiden 2'si ve Üzümlü Belediyesi'ne ait halk otobüsünde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 15 kişi ise yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.