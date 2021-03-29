Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde bir otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, Girlevik Şelalesinden Erzincan merkeze dönen kadın sürücünün kullandığı 24 AAR 097 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması üzerine şarampole uçtu.
Kazada iki kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı