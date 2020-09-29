Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

29.09.2020 09:22 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:42

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 23.30 sıralarında Otogar kavşağında meydana geldi. Renault Broadway marka 24 FC 753 plakalı araç ile Volkswagen Transporter marka 24 AT 111 plakalı aracın çarpışması sonucunda 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erzincan istikametinden Erzurum istikametine seyir eden 24 AT 111 plakalı hafif ticari araç ile Sivas istikametinden Erzurum istikametine giden 24 FC 753 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda, otomobilde bulunan İsmail O. ile Osman N. O. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil hurdaya döndü

Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle yoldan çıkarak refüjde durabilen Renault marka araç hurdaya döndü. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM GÜRLER

Haber Yorumları (1)
KÖYLÜ: Neyse siz yinede Renault Broadway marka araçları 25-3 bin arası satın alın :D
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Gülay Özlem Yıldız Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Babel Gökhan Gönül Ali Palabıyık Vincent Aboubakar Robert Prosinecki
Daha Fazla Çocuk İzmir Beşiktaş Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan'da trafik kazası: 2 yaralı - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.9.2020 10:22:09. #1.15#
title