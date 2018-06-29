Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Erzincan'da otobüs ile otomobilin karıştığı kazada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Erzincan'da Erzincan-Sivas Karayolunun 7. Kilometresinde bu sabah kaza meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre, Çatalarmut Köyü yol ayrımında 58 EP 557 plakalı yolcu otobüsü ile 46 EV 579 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı şeride geçen otomobilde bulunan 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN