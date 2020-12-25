Erzincan'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
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Erzincan'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

25.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:02
Erzincan'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Erzincan'da otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, dün gece saatlerinde Erzincan - Erzurum kara yolu Yeni Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sivas istikametinden Erzincan Havalimanı yönüne seyir halinde olan 24 AAH 871 plakalı BMW marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak yaklaşık 5 metreden şarampole savruldu.

Feci kazada A.Ş. ve E.K., isimli gençler olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan İ.Ö., ve E.M., isimli iki gençte ağır yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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