Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Binali Tok'un kullandığı 24 FU 826 plakalı hafif ticari araç, Tercan-Gökpınar köyü yolunda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, yolcu olduğu öğrenilen İhsan Esen (58) olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan sürücü Tok ile yine araçta yolcu olduğu belirlenen Emin Pirencer yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri yaralıları Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden İhsan Esen'in cenazesi ise Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tercan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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