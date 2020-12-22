Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

22.12.2020 11:30 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:34
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Terzibaba kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, B.K., idaresindeki 44 KD 297 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan bariyere çarptı.

Kazada otomobilde bulunan M. K., kaza mahallinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü B.K. ile Y.K, sağlık ekipleri tarafından Mengücek Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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