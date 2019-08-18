Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü

18.08.2019 08:51

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Üzümlü - Ekşisu yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, S.K., idaresindeki 24 DU 684 plakalı otomobil ile plakası olmayan Celal Şanlı yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan Şanlı ağır yaralandı. Ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şanlı burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Şanlı'nın ölüm haberini alan aile yakınları hastane acil önünde sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken otomobil sürücüsü S.K., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA