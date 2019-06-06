Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Erzincan'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkinde F.Ç'nin kullandığı 31 EG 706 plakalı kamyonet ile plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

Kazada motosiklette bulunan Gürcistan uyruklu Fazıl İslam (32) ile kimliği belirlenemeyen Afganistan uyruklu kişi ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Fazıl İslam müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA