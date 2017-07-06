Erzincan'da Trafik Kazaları Mobese Kameralarına Yansıdı

Erzincan'da bazı trafik kazaları, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca kaydedildi.



İl Emniyet Müdürlüğü, haziran ayında kent merkezinde meydana gelen 6 trafik kazasının yer aldığı MOBESE kayıtlarını basınla paylaştı.



Görüntülerde ABC Kavşağı'ndaki ışıklarda manevra yapan minibüsün otomobille, Terzibaba Kavşağı'nda da minibüsle yan yoldan çıkan otomobilin çarpışması, aynı kavşakta trafik ışıklarında duran otomobile ise arkadan başka bir otomobilin çarpması yer alıyor.



Kayıtların devamında Ordu Caddesi'nde motosikletin otomobile arkadan çapması, başka bir otomobilin karşı şeride geçmesi, Ergan Kavşağı'nda da iki otomobilin çarpışması görülüyor.



Yetkililer, kazaların takip mesafesi, kavşakta geçiş üstünlüğü, kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız gibi sürücü hatalarından kaynaklandığına işaret ederek, can ve mal emniyeti için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.