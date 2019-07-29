Erzincan'da trafik kazaları: 3 yaralı

Erzincan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erzincan-Erzurum kara yolundaki Mutu Tünelleri mevkisinde Münib Marifet (48) yönetimindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada araçta bulunan Rabia Marifet (14) yaralandı.

Erzincan-Erzurum kara yolu Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen diğer kazada ise Yakup Demirtaş'ın (47) kullandığı 06 AL 9105 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Demirtaş ile araçta bulunan Arda Can Demirtaş (13) yaralandı.

İki ayrı kazada yaralananlar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA