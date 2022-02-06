Erzincan'da trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler sürüyor - Haberler
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Erzincan'da trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler sürüyor

AA, Kemal Özdemir - Güncel
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Erzincan'da trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimler sürüyor

Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde kırmızı ışık, yaya önceliği, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına yönelik denetimleri devam ediyor.

Erzincan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent genelinde kırmızı ışık, yaya önceliği, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımına yönelik denetimleri devam ediyor.

Erzincan'da, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında 2022'de can kaybının olmadığı bir trafik sisteminin sağlanması ve vatandaşların güvenliğinin artırılması amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarıyla da denetimlere başlandı.

Bu kapsamada, Ulalar, Eski Kemah, Tedaş, Eski Terminal, Şeker Fabrikası ve Askerlik şubesi kavşaklarında bulunan KGYS kameralarıyla, kırmızı ışık, emniyet kemeri ve cep telefonu kullanımı ile yaya önceliği denetimlerine ağırlık verildiği öğrenildi.

AA / Kemal Özdemir - Güncel

Erzincan, Güncel, Haber

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