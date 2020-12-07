Erzincan'da trafik ekiplerinden kış lastiği denetimi
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Erzincan'da trafik ekiplerinden kış lastiği denetimi

07.12.2020 09:52 | Son Güncelleme: 07.12.2020 09:57
Erzincan'da trafik ekiplerinden kış lastiği denetimi

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte Erzincan'da trafik ekipleri kış lastiği denetimi yaptı.

Zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte Erzincan'da trafik ekipleri kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler, aynı zamanda uygulamada otomobil sürücülerine kış lastikleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Türkiye genelinde 1 Aralık 2019 tarihinde başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erzincan - Erzurum kara yolu Bölge Trafik Müdürlüğü önünde ticari ve özel araçlara kış lastiği denetimi yapıldı.

Sürücülerin ve yolcuların can güvenliği açısından önem arz eden uygulamayla ilgili soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi ve denetim faaliyetleri yoluyla sürücüler üzerinde denetim algısı oluşturmak amacıyla denetimlerin yapıldığı kaydedildi. Kış lastiği takmayan sürücülere idari para cezası kesildiğini belirtildi.

"Diş derinliğinin 4 milimetre ve 1,6 milimetrenin altında olmaması gerekiyor"

4 ay boyunca denetimlerin yapılacağını ifade eden trafik ekipleri, "1 Aralık 2019 ve 1 Nisan 2020 tarihleri arasında ülkemizde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği zorunla haldedir. Kış şartlarının ağır yaşandığı Erzincan'da da yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlara karşı kış lastiği denetimi yapıyoruz. Bizde 1 Aralık tarihinden itibaren hem vatandaşlarımıza bilgilendirme yapıyoruz hem de kış lastiği denetimleri yapıyoruz. Kış lastiği denetimlerimizde öncelikli olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiğinin olup olmadığını denetliyoruz. Eğer lastik varsa dişlerinin yeterli olup olmadığını denetliyoruz. Otobüs, tanker ve çekici türü araçlarda lastik dişlerinin 4 milimetrenin altında olmaması gerekiyor. Kamyon, minibüs ve otomobil gibi araçlarda da diş derinliği 1,6 milimetrenin altında olmaması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, kış lastiği denetimlerinden memnun kaldıklarını belirten sürücüler, kış lastiğinin yol ve can güvenliği için gerekli olduğunu ifade ettiler. - ERZİNCAN

Erzincan'da trafik ekiplerinden kış lastiği denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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