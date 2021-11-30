Trafik ekipleri yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücüleri uyardı - Haberler
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Trafik ekipleri yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücüleri uyardı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Yüksek rakımlı geçitlerin bulunduğu Erzincan'da kış lastiği uygulaması yapan trafik ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerini kar ve buzlanmaya karşı uyardı.

ERZİNCAN (AA) - Yüksek rakımlı geçitlerin bulunduğu Erzincan'da kış lastiği uygulaması yapan trafik ekipleri, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araç sürücülerini Kar ve buzlanmaya karşı uyardı.

Türkiye genelinde yarın başlayacak şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik kış lastiği zorunluluğu uygulaması öncesi İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Şehrin çıkışında araçları durduran trafik polisleri, sürücülere kış lastiğinin önemini anlattı, yolculara da emniyet kemeri takmaları uyarısında bulundu.

Kış şartlarının ağır geçtiği Erzincan-Sivas D-100 kara yolu üzerinde bulunan ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki en zor geçitler arasında yer alan yüksek rakımlı Sakaltutan ve Kızıldağ'ı kullanacak sürücüleri de kar ve buzlanmaya karşı uyaran trafik polisleri, araçların lastik durumunu da kontrol etti.

Otobüs ve yük taşıyan araçların lastiklerinin diş derinliğini "kumpas" adı verilen aletle ölçen ekipler, otomobil sürücülerinin de araçlarında zincir bulundurmasını istedi.

Ekiplerin denetimi drone ile görüntülendi.

Trafik ekipleri yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücüleri uyardı

Trafik ekipleri yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücüleri uyardı

Trafik ekipleri yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücüleri uyardı

Trafik ekipleri yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücüleri uyardı

Trafik ekipleri yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücüleri uyardı

Trafik ekipleri yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücüleri uyardı

Trafik ekipleri yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücüleri uyardı

Trafik ekipleri yüksek rakımlı geçitleri kullanacak sürücüleri uyardı

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AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri

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