Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 bin 345 oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 bin 345 oldu

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 345 oldu.

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 bin 345 oldu
29.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:36

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 345 oldu.

TÜİK, motorlu kara taşıtları Mayıs 2020 istatistiğini açıkladı. Buna göre Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 bin 345 oldu. Mayıs ayında Türkiye genelinde 52 bin 80 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %43,7'sini otomobil, %37,4'ünü motosiklet, %8,8'ini kamyonet, %7,4'ünü traktör, %1,4'ünü kamyon, %0,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %29,6 arttı. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %71,1, traktörde %30,6, otomobilde %15,7, kamyonette %3,5, minibüste %2,6 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %73,3, kamyonda %25,5 ve otobüste %0,4 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %9,8 azaldı.

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %43,8 ve kamyonda %3,5 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %90,2, kamyonette %29,8, minibüste %26,8, otobüste %22,5, otomobilde %16,2 ve motosiklette %0,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 23 milyon 448 bin 381 oldu. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 561 bin 375 adet taşıtın devri yapıldı.

Mayıs ayında devri(1) yapılan taşıtların %68,0'nı otomobil, %16,1'ini kamyonet, %7,8'ini motosiklet, %3,3'ünü traktör, %2,6'sını kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde 311 bin 998 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %15,0 artarak 311 bin 998 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %80,9 azalarak 18 bin 702 adet oldu. Böylece Ocak-Mayıs döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 293 bin 296 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,5'i benzin yakıtlıdır.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin %45,5'i benzin, %45,1'i dizel, %6,4'ü LPG yakıtlı olup, %3,0'ı elektrikli veya hibrittir. Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 638 bin 707 adet otomobilin ise %38,3'ü dizel, %37,2'si LPG, %24,1'i benzin yakıtlı olup, %0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

Ocak-Mayıs döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin %30,1'i 1401-1500, %27,2'si 1501-1600, %22,3'ü 1300 ve altı, %13,8'i 1301-1400, %5,4'ü 1601-2000, %1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 92 bin 940'ı beyaz renklidir.

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydı yapılan 183 bin 762 adet otomobilin %50,6'sı beyaz, %24,7'si gri, %7,1'i siyah, %6,6'sı kırmızı, %6,5'i mavi, %1,8'i turuncu, %1,3'ü kahverengi, %0,7'si sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,5'i diğer renklerdedir. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Haber
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Haber
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum Haber
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için talimat verdi Haber
Sakarya'da imama küsen vatandaşlar kıraathane önünde namaz kıldı, Diyanet İşleri Başkanı konunun çözümü için...
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Haber
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı Haber
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Acımasız anneden kan donduran cinayet! 4 yaşındaki kızını ağzına tülbent sokup yastıkla boğdu
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Son dakika: Balıkesir Ayvalık'ta mültecileri taşıyan bot battı: 35 kişi kurtarıldı, 4 kişi aranıyor
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Başakşehir maçındaki performansı sonrası taraftarlar, Belhanda'ya sosyal medyada tepki gösterdi
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
Bitlis'te kaz yetiştiren ikili, kazancı nedeniyle herkese bu işi tavsiye ediyor
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
İhtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek veren lokanta sahibi, ikinci şubesini açtı: Dağıttıkça daha çok kazandım
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
Demir Grup Sivasspor, sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 mağlup oldu
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
'Özgürlükler' ülkesinin başkentinde Atatürk'e büyük saygısızlık! Hakaret içerikli pankart astılar
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Anneanne intihar etmek istedi, 3 yaşındaki torunu gözyaşlarına boğuldu
Aşı çalışmaları yapan Çinli şirket duyurdu: İnsanlar üzerinde başarıyla denedi
Aşı çalışmaları yapan Çinli şirket duyurdu: İnsanlar üzerinde başarıyla denedi
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal niteliğinde fazla mesai kararı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Dizi setinde büyük panik! Yarım Kalan Aşklar dizisinin makyözü koronavirüse yakalandı
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Sivasspor maçının ardından bir Kayserispor yöneticisi, başkan Berna Gözbaşı'nın üzerine yürüdü
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'e şans göndermesi: Köprüden düşse, Beylerbeyi'ne çıkar ve 2 de lüfer kapar
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Esed'in 16 yaşındaki kızına aşkını ilan eden asker, kayıplara karıştı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Polis, lüks yat dolandırıcılarına operasyon yaptı, 11 kişi kıskıvrak yakalandı
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Fransa'da Macron'un partisi yerel seçimlerde ağır yenilgi aldı
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Kabloları çalmak için girdiği trafoda akıma kapılan bir kişi can verdi
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Başakşehir - Galatasaray maçının ardından iki takım saha içinde tartışma yaşadı
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Milan, Roma'yı 2-0 yendi
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Ebru Şahin, Cedi Osman ile aşk yaşadığı iddialarını yalanladı: Benim rüzgarım o kadar sert esmiyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Tıp dünyası Hindistan'da kolsuz ve bacaksız doğan kız bebeğini konuşuyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Mustafa Varank Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Murat Boz Seda Sayan Buse Varol
Spor Falcao Yılmaz Vural Burak Yılmaz Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Yangın Deprem Başakşehir
Şu an buradasınız: Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 60 bin 345 oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.6.2020 10:46:33. #1.15#
title