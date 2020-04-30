Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 60 bin 122 oldu
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Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 60 bin 122 oldu

Türkiye'de Mart ayında 72 bin 72 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 60 bin 122 oldu.

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 60 bin 122 oldu
30.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:06

Türkiye'de Mart ayında 72 bin 72 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 60 bin 122 oldu.

Konuyla ilgili TÜİK'ten yapılan açıklamada, Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 60 bin 122 olduğu belirtildi.

Türkiye geneli Mart ayı istatistiğinde şu bilgilere yer verildi:

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların %60,1'ini otomobil, %16,7'sini motosiklet, %13,4'ünü kamyonet, %5,8'ini traktör, %2,0'ını kamyon, %1,1'ini minibüs, %0,7'sini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %35,6 arttı

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %48,8, otomobilde %35,1, traktörde %34,4, minibüste %34,3, kamyonette %31,1, kamyonda %19,0 artarken, özel amaçlı taşıtlarda %10,7 ve otobüste %7,1 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre %22,8 arttı

Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı traktörde %78,9, kamyonda %63,0, otomobilde %32,4, otobüste %30,3, kamyonette %28,2 ve minibüste %10,5 artarken, özel amaçlı taşıtlar %27,3 ve motosiklet %13,7 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mart ayı sonu itibarıyla 23 milyon 361 bin 22 oldu

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %54,1'ini otomobil, %16,4'ünü kamyonet, %14,4'ünü motosiklet, %8,2'sini traktör, %3,6'sını kamyon, %2,1'ini minibüs, %0,9'unu otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 720 bin 25 adet taşıtın devri yapıldı

Mart ayında devri(1) yapılan taşıtların %69,7'sini otomobil, %17,0'ını kamyonet, %4,8'inin motosiklet, %3,5'ini traktör, %2,4'ünü kamyon, %2,0'ını minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mart ayında 43 bin 300 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Mart döneminde 219 bin 747 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %38,0 artarak 219 bin 747 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %73,5 azalarak 13 bin 956 adet oldu. Böylece Ocak-Mart döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 205 bin 791 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %45,5'i dizel yakıtlıdır

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 adet otomobilin %45,5'i dizel, %44,1'i benzin, %7,3'ü LPG yakıtlı olup, %3,1'i elektrikli veya hibrittir. Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 641 bin 630 adet otomobilin ise %38,2'si dizel, %37,2'si LPG, %24,1'i benzin yakıtlı olup, %0,2'si elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise %0,3'tür.

Ocak-Mart döneminde en fazla 1401-1500 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 adet otomobilin %30,1'i 1401-1500, %28,6'sı 1501-1600, %20,4'ü 1300 ve altı, %14,6'sı 1301-1400, %5,3'ü 1601-2000, %1,0'ı 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Mart döneminde kaydı yapılan otomobillerin 73 bin 846'sı beyaz renklidir

Ocak-Mart döneminde trafiğe kaydı yapılan 141 bin 354 adet otomobilin %52,2'si beyaz, %23,9'u gri, %6,6'sı kırmızı, %6,4'ü siyah, %6,2'si mavi, %1,7'si turuncu, %1,4'ü kahverengi, %0,9'u sarı, %0,2'si yeşil renkli iken %0,3'ü diğer renklerdedir." - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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