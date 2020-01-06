Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 59 bin 997 oldu

06.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 11:20

Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 59 bin 997 oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Erzurum Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 23 milyon 170 bin 769 adet olurken Erzincan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 59 bin 997 oldu.



Erzincan'da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 59 bin 997 adet taşıtın yüzde 47,4'ünü otomobil, yüzde 2,7'sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 19,1'ini kamyonet, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 13,9'unu motosiklet, yüzde 0,6'sını özel amaçlı taşıtlar, yüzde 12,2'sini ise traktör oluşturdu. Erzincan ili Kasım ayı sonu itibarı ile trafiğe kayıtlı toplam 59 bin 997 adet taşıt ile Türkiye il sıralamasında 62. sırada yer aldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA