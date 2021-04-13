Erzincan'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Erzincan'da korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Erzincan'da korona virüsle mücadele kapsamında toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri salgınla mücadele kapsamında çalışmalarını rutin olarak devam ettiriyor. Salgınla mücadelede etkin olunması adına ekipler toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı. Tüm şehir içi toplu taşıma araçlarını rutin olarak dezenfekte eden ekipler aynı zamanda tüm otobüs duraklarını da dezenfekte ediyorlar.

Salgın sürecinde rutin olarak yapılan dezenfekte çalışmalarının virüs tehdidi ortadan kalkıncaya kadar devam edeceği kaydedildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı