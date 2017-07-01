Erzincan'da Tır Yandı

Erzincan'da seyir halindeki tırın lastiklerinin alev alması sonucu araçta hasar meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Erzincan'dan-Erzurum'a giden Muhittin Eroğlu yönetimindeki 24 DV 454 plakalı boş tırın dorse kısmının lastiklerinden, Sansa Deresi mevkisinde dumanlar yükseldi.



Eroğlu, lastiklerin yandığını farkettikten sonra tırı yol kenarına çekip, çekici ile dorseyi birbirinden ayırdı.



Çevredekilerin, Üzümlü Belediyesi itfaiye ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, kısa sürede yangını söndürdü.



Yangının ardından araçta hasar meydana geldi.