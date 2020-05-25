Erzincan'da tipi yolları kapattı Erzincan'da tipi yolları kapattıCoşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi'nde cuma gününden itibaren etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde ve Erzincan'da yerini tipiye bıraktı.

Erzincan'da tipi yolları kapattı

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi'nde cuma gününden itibaren etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde ve Erzincan'da yerini tipiye bıraktı. Erzincan İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri tipinin etkili olduğu köy yollarını açma çalışması başlattı.

Hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece düşdüğü Doğu'da şehir merkezlerine yağan sağanak yağmur, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinin yüksek kesimleri, beyaza büründü. Dün gece saatlerinde başlayan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kışı aratmayan görüntüler vatandaşları şaşırtırken, Erzincan İl Özel İdaresine bağlı kala mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için sabahan ilk ışıklarına kadar çalıştı.

Öte yandan kar yağışı dün Erzurum'un İspir ilçesinin 2090 rakımlı Güzel yayla geçidinde de etkili olmuştu

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ.

-Tipi de kalan bir araç

-Yol açma çalışması

Haber-Kamera: ERZİNCAN, (DHA)

Kaynak: DHA