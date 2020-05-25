Erzincan'da tipi yolları kapattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Erzincan'da tipi yolları kapattı

Erzincan'da tipi yolları kapattıCoşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi'nde cuma gününden itibaren etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde ve Erzincan'da yerini tipiye bıraktı.

25.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:33

Erzincan'da tipi yolları kapattı

Coşkun MENEK/ ERZİNCAN, (DHA)- DOĞU Anadolu Bölgesi'nde cuma gününden itibaren etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde ve Erzincan'da yerini tipiye bıraktı. Erzincan İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri tipinin etkili olduğu köy yollarını açma çalışması başlattı.

Hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece düşdüğü Doğu'da şehir merkezlerine yağan sağanak yağmur, özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Erzincan'ın Refahiye ilçesinin yüksek kesimleri, beyaza büründü. Dün gece saatlerinde başlayan kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kışı aratmayan görüntüler vatandaşları şaşırtırken, Erzincan İl Özel İdaresine bağlı kala mücadele ekipleri kapanan yolları açmak için sabahan ilk ışıklarına kadar çalıştı.

Öte yandan kar yağışı dün Erzurum'un İspir ilçesinin 2090 rakımlı Güzel yayla geçidinde de etkili olmuştu

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ.

-Tipi de kalan bir araç

-Yol açma çalışması

Haber-Kamera: ERZİNCAN, (DHA)

Erzincan'da tipi yolları kapattı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8...
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti Haber
Koronavirüs krizini fırsata çeviren Japon firma düğmeye basma çubuğu üretti
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Meteoroloji, 5 bölgede oturanları uyardı: Yoğun sağanak bekleniyor
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 km uzakta ölü bulundu
Kar fırtınası mayıs ayında can aldı; 70 yaşındaki çoban, evinden 4 km uzakta ölü bulundu
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
ANAR'ın yaptığı son ankette hükümetin koronavirüsle mücadelesine büyük destek çıktı
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı var
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap'tan yeni salgın uyarısı: 2020 yılının sonlarına doğru ikinci dalga olma olasılığı...
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Milli boksörün kız arkadaşını öldürdüğü cinayetin ardından WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada
Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Vücuttaki ölü hücreleri yenileyen arı sütünün gramı 8 TL, kilosu ise 8 bin TL'den satılıyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
Fenerbahçeli Vedat Muriç ikinci kez baba oluyor
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
56 yaşındaki Hülya Avşar, Instagram hesabından bornozlu pozunu paylaştı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Gençlerin bayram gezintisi 9 bin TL ceza ile sonuçlandı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Avrupa'da salgınının en son ulaştığı ülke olan Karadağ'da koronavirüs vakası kalmadı
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Erzincan'da kar ve tipide kaybolan sürü sahibi ölü bulundu
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
Seda Sayan, tanıştığı erkeklerden neden T.C numarası istediğini anlattı
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
20 gün sonra vaka görülen Elazığ'da karantinaya alınan bina sayısı 4'e yükseldi
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Haluk Levent ile Mahsun Kırmızıgül, Twitter'da gençlik fotoğraflarını yarıştırdı
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Ersoy Naci Bostancı Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Özkan Uğur Hazal Kaya Onur Büyüktopçu
Spor Metin Oktay Lionel Messi Bülent Uygun Ivan Obradovic Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Bayram Ramazan Antalya
Şu an buradasınız: Erzincan'da tipi yolları kapattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 10:33:48. #1.15#
title