Erzincan'da ticari taksiler dezenfekte edildi Erzincan'da ticari taksiler dezenfekte edildi Erzincan'da ticari taksiler korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında baştan aşağı dezenfekte edildi.

Erzincan'da ticari taksiler dezenfekte edildi

ERZİNCAN - Erzincan'da ticari taksiler korona virüs (covid-19) tedbirleri kapsamında baştan aşağı dezenfekte edildi.

Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kentteki tüm ticari taksiler, Sivas kara yolu üzerindeki tesislerde dezenfekte edildi. Dezenfeksiyon işlemi her hafta rutin olarak yapılıyor ve araç sahiplerine "Araç Dezenfeksiyon Belgesi" veriliyor. Hijyen tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemleri ile vatandaşlar ve taksi şoförleri daha güvenli şekilde yolculuk yapıyorlar.

Konu hakkında açıklama yapan Veteriner İşleri Müdürü Ercan Tanrıverdi, "Şehrimizde bulunan ticari taksileri her hafta düzenli dezenfekte ediyoruz. Dezenfeksiyon işlemini yaparken başta covid-19 virüsü olmak üzere virüs ve bakterilere yüksek etkili geniş spektrumlu dezenfektan ilaçlar kullanıyoruz. Yapmış olduğumuz dezenfeksiyon sonrası ticari araçlar için düzenlemiş olduğumuz "Araç Dezenfeksiyon Belgesini" ticari taksi hak sahiplerine veriyoruz. Vatandaşlarımız sağlık açısından güvenle gönül rahatlığıyla ticari taksilere binebilirler. Gelecek haftalarda da dezenfeksiyon çalışmalarımız bu bağlamda devam edecektir" dedi.

Kaynak: İHA