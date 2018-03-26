Erzincan'da Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Aranan Bir Kişi Yakalandı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yol uygulama noktasında jandarma ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir kişiyi gözaltına aldı.

Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yürütülen asayiş ve terörle mücadele görevlerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 24 Mart Cumartesi günü Erzurum'dan Erzincan'a doğru seyir halindeki bir minibüs, şüphe üzerine Mercan Beldesi yakınlarında durduruldu.

Durdurulan araçta Bingöl Sulh Ceza Hakimliğinin 2018/525 sayılı kararı gereğince 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' aranan S.B. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

S.B, bugün Tercan Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde terör unsurlarının bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." denildi.