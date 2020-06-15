Erzincan'da tefecilik operasyonu
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Erzincan'da tefecilik operasyonu

Erzincan'da çıkar amaçlı suç örgütü oluşturup tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Erzincan'da tefecilik operasyonu
15.06.2020 18:50 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:54

Erzincan'da çıkar amaçlı suç örgütü oluşturup tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde çıkar amaçlı suç örgütü kurarak kentte tefecilik yaptıkları öne sürülen şüpheli şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi.

4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı materyallere el konuldu.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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