Erzincan'da tefecilik operasyonu
Erzincan'da çıkar amaçlı suç örgütü oluşturup tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
15.06.2020 18:50 | Son Güncelleme: 15.06.2020 18:54
Erzincan'da çıkar amaçlı suç örgütü oluşturup tefecilik yaptıkları öne sürülen 4 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde çıkar amaçlı suç örgütü kurarak kentte tefecilik yaptıkları öne sürülen şüpheli şahısların ikametlerine operasyon düzenlendi.
4 kişinin gözaltına alındığı operasyonda bazı materyallere el konuldu.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA