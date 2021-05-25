Erzincan'da tedbir ve denetimler sonuç verdi, vaka sayısı düşüşe geçti
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Erzincan'da tedbir ve denetimler sonuç verdi, vaka sayısı düşüşe geçti

İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Haberler | Yerel

Erzincan'da tedbir ve denetimler sonuç verdi, vaka sayısı düşüşe geçti Türkiye'nin 15-21 Mayıs arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosuna göre Erzincan son bir haftada vaka sayısı en çok azalan il oldu.

Erzincan'da tedbir ve denetimler sonuç verdi, vaka sayısı düşüşe geçti

ERZİNCAN - Türkiye'nin 15-21 Mayıs arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosuna göre Erzincan son bir haftada vaka sayısı en çok azalan il oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 15-21 Mayıs arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosunu paylaştı. Buna göre her 100 bin kişide son bir haftada vaka sayısı en çok azalan iller Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman oldu.

Bu kapsamda, 100 bin kişideki vaka sayısı Erzincan'da 92,56 olarak kayıtlara geçti.

Erzincan'da tedbir ve denetimler sonuç verdi, vaka sayısı düşüşe geçti
Erzincan'da tedbir ve denetimler sonuç verdi, vaka sayısı düşüşe geçti
Erzincan'da tedbir ve denetimler sonuç verdi, vaka sayısı düşüşe geçti
Erzincan'da tedbir ve denetimler sonuç verdi, vaka sayısı düşüşe geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir

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