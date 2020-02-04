Erzincan'da taşımalı eğitime kar engeli

04.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 04.02.2020 14:20

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği belirtildi.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabileceği ifade edilen açıklamada, Otlukbeli ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için okulların bir gün süreyle tatil edildiği kaydedildi.

Refahiye ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verilmişti.

Kaynak: AA