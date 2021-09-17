Erzincan'da taşımalı eğitim gören öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti

Erzincan'da taşımalı eğitim gören 1968 öğrencinin öğle yemeği, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce ücretsiz karşılanıyor.

Kentte taşımalı eğitim gören öğrencilerin öğle yemeği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesince kurulan mutfakta hazırlanıyor.

Sağlıklı ve dengeli beslenme ve kalori değerlerine göre her gün hazırlanan yemekler, merkez ilçelerin yanı sıra Üzümlü, Tercan, Kemah ve İliç ilçelerinden taşımalı eğitim kapsamında bulunan 1968 öğrenciye ücretsiz ulaştırılıyor.

Beraberindeki İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ile yemeklerin hazırlandığı mutfağı ziyaret edip incelemelerde bulunan Vali Mehmet Makas da hizmetin yerine getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek çalışmalarında kolaylık diledi.