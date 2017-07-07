Erzincan'da Tarımsal Üretim Yapan Tesislere Ziyaret

Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür V. Saadettin Taşkesen, Çayırlı İlçesinde bulunan Gürsel Arslan' a ait Kapama vişne bahçesi tesisini ve Tufan Korkmaz'a ait Ana Arı ve Bal üretimi yapan tesisleri ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.



Ziyarette İl Müdürünün yanı sıra, Erzincan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Naci Gün, Çayırlı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdür V. Mutlu Tekbıyık ve Teknik elemanlar hazır bulundu.



İl Müdür Vekili Taşkesen, Bursa'da yaşamasına rağmen Erzincan'a gelerek büyük bir yatırıma imza atan Gürsel Arslan'a teşekkür ederek "Bu tesis meyvecilik sektörü açısında ilimizdeki örnek tesislerden birisidir. Modern bir yatırım olan ve 10 bin adet fidanın dikilmesiyle oluşturulan bu bahçe hem modern bir örnek hem de Erzincan'da sanayi meyveciliğinin önüne açmak açısından son derece önemli olan bir yatırımdır. Ancak daha da önemli olan ise bu topraklarda doğup büyümüş birinin başka bölgedeki kazanımlarını bu kadim topraklara gelerek yeniden yatırıma yönlendirmesinin hikayesidir. Bu yatırım hem Gürsel Bey açısından hem de Erzincanımız açısından gurur verici bir yatırımdır. Ben tarım sektörümüz adına Gürsel Beye teşekkür ediyor, diğer girişimci ve yatırımcılarımıza Erzincan'da tarım sektörüne yatırım yapmaları için davet ediyorum" diye konuştu.



Çayırlı ilçesinde Tufan Korkmaz'a ait ana arı ve bal üretim tesislerinde de incelemelerde bulunan Erzincan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Saadettin Taşkesen, arıcılığın Erzincan için önemine değindi. Bölgenin ana arı ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olan bu yatırımı yapan Tufan Korkmaz'a teşekkür eden İl Müdür Vekili Taşkesen, "Erzincan flora ve iklim yapısı itibarıyla arıcılık için son derece önemli bir bölgedir. 2016 yılı sonu itibarıyla 80 bin civarında olan kovan sayımızı hızla artırarak modern anlamda arıcılığın yapılması için gereken herşeyi yapmalıyız. Erzincan'daki floranın da yardımıyla bölgenin en kaliteli çiçek ballarını üreten Erzincan, bu kaliteli üretimin karşılığını pazarlarda da almalıdır" diye konuştu. - ERZİNCAN